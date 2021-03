Por un lado, tenía un contrato para hacer el espectáculo, la gente había comprado entradas, a esto me dedico y, por el otro, no quería empeorar las cosas o poner a alguien en peligro. Tocamos en Southend, y sólo 60 por ciento de la gente se presentó, y el debate nacional había cambiado en pocos días , contó el músico a The Independent.

“Me desperté a la mañana siguiente y pensé: ‘se acabó, si nadie va a tomar la iniciativa aquí, lo haré yo’. Dos semanas de cuarentena después me reuní con mi familia. Estaba en una pequeña cabaña en la isla de Vancouver, y me preguntaba: ‘¿a dónde fue todo el mundo?’”

Algo similar le ocurrió a la cantante Celeste. “Es difícil decir por el momento qué impacto, bueno o malo, tendrá este año en mi carrera. Había recibido algunos elogios a principios de este año, teníamos la idea de ‘seguir, seguir’, y luego no pudimos, así que hubo un periodo en el que yo seguía saturada”.

Dichos problemas se acentuaron por la desaparición de la principal fuente de ingresos de los músicos. Frank Turner estima que sus ganancias cayeron 95 por ciento en 2020, forzándolo a mudarse fuera de Londres. A pesar de eso, gracias a sus regalías de streamings, mercancía y producciones, el músico teme más por los actos menos establecidos.

Catherine Anne Davies, conocida como The Anchoress, es testigo de dichas afectaciones. Conozco a muchos músicos que han vuelto a mudarse con sus padres, a muchos que se han ido y conseguido otros trabajos o que han abandonado éstos por completo, y es muy triste por todo lo que hemos invertido en nuestra educación y carrera, en prácticas y equipo. Tal vez has sido un músico profesional 10 años, y es insultante sugerir que deberías retirarte y hacer algo más .

Davis pagó su hipoteca de 2020 lanzando versiones de sus canciones favoritas en línea, aprovechando el influjo del tráfico de buena voluntad en los viernes de Bandcamp sin comisiones mensuales.

Turner, por su parte, encontró en los streamings un refugio. Me mantuvo cuerdo. Uno de los retos más difíciles del año pasado es tratar de encontrar forma y estructura en este interminable desierto de no hacer nada. En términos de mi salud mental y adicciones, sé que son los momentos en que no tengo ninguna forma ni estructura en mi vida que caigo en esos terribles hábitos .

A principios del confinamiento los conciertos en línea estallaron. Chris Martin, Neil Young, Bono y John Legend marcaron el camino a tomar. Aparecieron actos masivos como el One World: Together at Home de Lady Gaga que atrajeron a masivas audiencias. El sector duplicó su tamaño; de la catástrofe surgió una nueva forma de entretenimiento y, aun así, el formato no parecía ser una alternativa viable a las giras.

El concierto es un intercambio de energía, una conversación, y no se puede tener una jodida conversación con una laptop... , opina Frank. “Un concierto se trata mucho de balancearte al lado de un extraño, cantar o bailar, es esa sensación de formar parte de algo más grande. Todo ese streaming realmente ha acentuado lo que extrañamos”.

A pesar del difícil año, la música permanece positiva. Hay esperanza de que al resaltar la difícil situación económica de los músicos la era Covid pueda inspirar una revisión del sistema de streaming que paga a los artistas apenas una minúscula parte.