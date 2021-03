Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de marzo de 2021, p. 2

Madrid. Los hombres con enfermedad arterial coronaria estable que toman Viagra debido a la impotencia parecen vivir más tiempo y tienen menor riesgo de sufrir un nuevo ataque cardiaco, informa un estudio del Instituto Karolinska, en Suecia, publicado en el Journal of the American College of Cardiology.

La impotencia puede ser una señal de alerta temprana de enfermedad cardiovascular en hombres sanos y se trata localmente con alprostadil, que dilata los vasos sanguíneos para que el pene se endurezca, o con los llamados inhibidores de la PDE5, como Viagra o Cialis, que se toman en forma de tableta por vía oral antes de tener relaciones sexuales, inhibiendo la enzima fosfodiesterasa5 (PDE5) para aumentar el flujo sanguíneo.

Dado que los inhibidores de la PDE5 disminuyen la presión arterial, anteriormente no se recomendaban para hombres con enfermedad de las arterias coronarias debido al riesgo de ataque cardiaco.