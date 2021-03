▲ César Juárez asegura que seguirá insistiendo en la carrera de pugilista, pero sin una promotora lo ve difícil. Foto María Luisa Severiano

Eso –asegura– influye en jueces y todo el ambiente para favorecer a los peleadores consentidos por las promotoras más importantes.

En 2020 la pandemia además paralizó los espectáculos deportivos en todo el mundo. Los boxeadores se encontraron de pronto sin ingresos y con la incertidumbre del futuro laboral.

Un promotor le ofreció pelear en Las Vegas en julio de 2020 por un contrato muy jugoso. El problema era que ante el cierre de gimnasios y lugares para entrenar, César no estaba en forma. Necesitaba bajar 15 kilos en dos semanas.

Me dijo que podía ser la única oferta que me harían en todo 2020, y así fue , recuerda; en otro momento no me habría expuesto de esa manera, pero lo tomé porque no había otra posibilidad de obtener dinero. Acepté para ganarme una moneda, a pesar del peligro que significaba. Obvio perdí .

Cuando Corazón fue revisa-do por el médico, le dijeron que no podía pelear en esas condiciones de deterioro físico. Al final pudo recuperarse un poco para subir al cuadrilátero, pero no pudo aguantar hasta el quinto asalto. Ni brazos ni piernas le respondieron.