En el periodo mencionado, el huevo blanco pasó de 34.9 pesos a 35.7 y el rojo se mantiene en 37.9, según la lista; no obstante, en los tianguis recorridos ayer se vendía entre 40 y 46 pesos. En el mercado Portales, de la alcaldía Benito Juárez, su costo era de 37.50 el primero y en 40 el colorado.

Desde enero sí hay un aumento, porque no sólo se trata de un traslado de los productos. Es un negocio de donde sale para que se mantengan varias familias. La gente lo siente, porque el año pasado no sólo mantuvimos el mismo precio, todo se paró y se tuvieron que bajar los costos para que saliera la mercancía y no se echara a perder , explicó el comerciante.

Expuso que en este momento, a pesar del alza, no hay recuperación porque prácticamente sólo se le está dando vuelta al dinero .

El principal aumento, indicó, es por la temporada de Semana Santa, ya que han subido productos como aguacate, limón, calabaza, papa, zanahoria, pepino y otros.

En la Central de Abasto el precio promedio del aguacate hass estaba en enero en 30 pesos, esta semana su máximo alcanzó los 55, pero para minoristas, en el mercado, se vendía hasta en 80 pesos.

El kilogramo de bisteck de res en enero tuvo un precio máximo de 145 pesos, el cual se mantuvo para la primera quincena de marzo. Ayer se ofrecía entre 160 y 180 pesos. Ante la temporada de Cuaresma los carniceros prevén una baja, por lo que aprovechan sus últimos días de venta fuerte.

Efraín Piña, locatario del mercado dedicado a la distribución de pollo, aseguró también que las alzas son producto del aumento a la gasolina y a pesar de que se exhiben los precios, a la hora de pesar cambian los costos, si ves todos los letreros dicen a 88 el kilo de pechuga de pollo, pero en realidad está en 110; lo otro es un anzuelo para atraer al cliente, porque es un acuerdo para imponer precios entre los marchantes .

Adela Velasco, ama de casa, consideró que siempre ha habido un alza de precios en los productos de primera necesidad porque son los que más demanda tienen; hoy, una familia ya no puede decir que vivirá a pan y huevo porque ya no todos pueden comprar huevos. Con la pandemia la gente se quedó sin trabajo y no tienen para adquirirlo .