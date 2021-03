Rubicela Morelos

Jueves 18 de marzo de 2021, p. 26

Cuernavaca, Mor., Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no se presentó a la audiencia del pasado martes, en la cual iba a ser imputado por el delito de peculado, y su abogado no pudo justificar su inasistencia, por lo cual la juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia , dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción.

En un comunicado, precisó que la juez instruyó a la fiscalía –a cargo de Jesús Salazar Núñez , ex consejero jurídico en el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018)– corroborar el domicilio del ex rector para ordenar su comparecencia por la fuerza pública .

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Vera Jiménez de comprometer 450 millones de pesos de la casa de estudios –recursos del subsidio otorgado por el gobierno de Morelos a la universidad– al utilizarlos como garantía de un crédito obtenido con Banco Interacciones durante su administración al frente a la UAEM (2012-2017).