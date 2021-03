César Arellano García

El juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal negó una suspensión definitiva contra la orden de captura que interpusieron Roberto Zamorano Pineda, ex secretario de Finanzas del PRI capitalino, la diputada local del tricolor Sandra Vaca Cortés y la ex precandidata al Senado, Claudia Priscila Martínez González, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no tiene impedimento para capturarlos.

Vaca promovió un nuevo recurso ante el juzgado decimocuarto de amparo, que por el momento concedió la suspensión provisional, lo cual no impide que sea detenida, ya que los delitos de asociación delictuosa y trata de personas son considerados graves en el sistema penal tradicional, vigente al momento de los hechos, por lo que no se puede otorgar el beneficio de la libertad bajo caución o fianza a ninguno de los acusados, que en la actualidad se encuentran prófugos de la justicia.

En tanto, Norma Gutiérrez de la Torre, hermana de Cuauhtémoc, ex dirigente del PRI local, también promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión, citación, reaprehensión, comparecencia, calidad jurídica de testigo, imputada en indagatoria, procedimiento administrativo, presentación o detención, pero el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del juzgado decimotercero de distrito en materia penal, desechó la demanda de garantías.