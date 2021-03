V

ivimos tiempos difíciles para comunicarnos entre nosotros. La filiación política define la capacidad de escuchar a quien piensa distinto, el país de origen marca el cómo se trata a un migrante en el primer mundo y las sociedades dan muestra de una crónica insatisfacción con lo que son. Surgen independentismos, golpismos, radicalismos; nada que nos acerque al centro, a la posibilidad mínima de escuchar argumentos. Nuestra posición respecto de un tema no tiene que ver con la solidez de nuestras ideas, sino con la debilidad de las ideas de quienes no las compartan. No creemos tanto en lo que creemos, sino en la fragilidad de la tesis de lo que otros creen. Esa es la circunstancia que solemos definir, pobremente, como polarización , concepto que se queda corto para entender la dimensión y profundidad del problema social del siglo XXI: la sordera ante las razones ajenas.

En ese contexto, cada coyuntura es motivo para tomar banderas y luchar a muerte. La última fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y los mismos que criticaron duramente el daño al patrimonio nacional cuando se pintarrajeó el monumento a la Independencia, defendían en una extraña pirueta la legitimidad detrás de pintar una pared, un palacio, un monumento, porque la causa es justa. Desde luego, la causa de las mujeres es justa. La primera, y más importante, es hacer visible que en México, desde hace muchos años, éstas corren más riesgo de ser asesinadas y que el crimen quede impune; tienen menos oportunidades laborales que un hombre y más posibilidades de ganar menos por un trabajo igual. Esa realidad, tan injustificable y cierta como la desigualdad o la pobreza, no se gestó en dos años ni en 10, y el meollo no es encontrar culpables, sino hallar solución al problema.

El método de una protesta jamás será motivo de consenso. Si la discusión se centra en ese tema, no habrá encuentro ni posibilidad de solución. Las mujeres de México se han hecho escuchar. La realidad que las abruma y acecha sigue ahí. La incorporación de sus preocupaciones a la agenda pública, algo que, en efecto, no había sucedido hasta años recientes, destaca entre la gama de problemas que tiene este país. La interrogante es: ¿qué sigue?, ¿qué nos toca hacer de marzo a marzo, para que la realidad poco a poco sea otra?, ¿cómo acercamos posiciones?, ¿cómo se transforman la energía social, el enojo, la indignación y la ira en acción colectiva, en política pública, en solución de largo plazo? ¿Qué hacemos como sociedad para que el feminicidio se reduzca, la brecha de género se cierre y la responsabilidad histórica ante años de misoginia e indiferencia tenga respuesta?