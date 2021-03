Por otro lado, la cantante de R&B HER ganó el Grammy a la canción del año gracias a su tema de protesta I Can't Breathe, sobre el dolor de las personas negras y la brutalidad policial. Antes de la gala de 2021, ya poseía dos Grammy.

Otros laureados

En mejor interpretación pop dúo/grupo: Rain on Me, de Lady Gaga con Ariana Grande. Mejor álbum pop tradicional: American Standard, de James Taylor; producción de música alternativa, Fetch the Bolt Cutters, de Fiona Apple; álbum de R&B: Bigger Love, de John Legend.

La mejor producción de rap fue King’s Disease, de Nas; la mejor interpretación en el género: Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé. Álbum de jazz vocal: Secrets Are the Best Stories, de Kurt Elling con Danilo Pérez; de jazz instrumental: Trilogy 2, de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade; de jazz latino: Four Questions, de Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra.

Mejor solo de jazz improvisado: All Blues, de Chick Corea. Mejor álbum de rock o alternativo latino: La conquista del espacio, de Fito Páez. Mejor producción de música regional mexicana (incluida la texana): Un canto por México, Vol. 1, de Natalia Lafourcade.

Mejor álbum latino tropical: 40, de Grupo Niche, y mejor interpretación orquestal: Gustavo Dudamel, por Ives: Complete Symphonies.