Con el éxito de la discográfica y la gran atracción mundial de la Fania All Star, la vida de Pacheco no tuvo respiro, según relata. Se repartía como músico, arreglista, compositor, productor y director musical. A la vez manejaba sus agrupaciones El Tumbao Añejo y el Nuevo Tumbao. La presencia de su mujer Cuqui Pacheco es fundamental en su desarrollo. A ella se refiere amplia y amorosamente en su biografía.

El texto de Moreno Velázquez está redactado en primera persona, a manera de monólogo, sólo la voz de Pacheco que revela detalles desconocidos de su vida y trayectoria artística. Arranca desde la infancia en el sector Los Pepines en Santiago de los Caballeros; continúa con el autoexilio de la familia en El Bronx, New York, su paso por el merengue típico, la música cubana, el jazz, el Julliard School; su involucramiento en el ámbito musical neoyorquino, las colaboraciones con músicos como los hermanos Palmieri, Barry Rogers, Tito Puente, Tito Rodríguez, sus primeras formaciones orquestales… y cómo supera la primera experiencia con el sello Alegre Records que lo lleva posteriormente a formar la Fania Records e iniciar el fenómeno salsa.

Pacheco se abre en el sentido de que no le jugaron las cartas correctamente. En la Fania hubo un momento en que mucha gente metió la mano y sin hacer acusaciones directas menciona que se hicieron cosas de manera indebida. Algo que, por ejemplo, no le gustó fue la alianza con Columbia Records, que se hizo con miras a conquistar el mercado anglosajón grabando álbumes crossover que se alejaron de la tradición afrocubana, como parte de un proceso en que se pretendió convertir a la Fania All Stars en un Earth, Wind & Fire.

Cuando Johnny Pacheco fue entrevistado para esta biografría contaba con 82 años de edad y aún mantenía los resabios de los malos momentos pero con buen humor narraba como resistió y siguió adelante como el motor que impulsó mundialmente la maquinaria de la cultura latina.Tres de café ya está listo, sólo a la espera de editorial.

¡Que suene la flauta! Juan Amadís II, quien tiene estudios de ciencias sociales, letras, derecho y periodismo, aclara que lo suyo no se trata de una biografía, más bien, lo que pretende como autor es conectar tópicos esenciales para conocer cómo Juan Azarías Pacheco Kniping se convirtió en Johnny Pacheco.

Para el autor, Johnny Pacheco es el creador, no sólo del emblemático sello disquero Fania, sino además, de la salsa; y apoya sus argumentos en datos objetivos, los cuales ubican al director de Fania All-Stars como el centro de la salsa, que surge como un canal de expresión del latino en el condado más carenciado de Nueva York. En opinión del autor, Johnny Pacheco, Es una figura prominente en el desarrollo de nuestra música y muy influyente en llevarla al mundo. A veces nos dividimos en tribus y grupos étnicos, pero Johnny se propuso hacer algo de importancia y lo logró para beneficio de todos los latinos .

Como dominicano es una verdadera identidad cultural, al cual sólo es menester oírle hablar para identificarlo como hijo de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. El libro cuenta con más de 10 anexos, dentro de los cuales están los instrumentos legales con los cuales el estado dominicano ha reconocido a este músico excepcional que tanto ha llenado de orgullo a Quisqueya.