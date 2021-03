H

ay mensajes que duelen y emocionan a la vez. El poeta e historiador zacatecano Jesús Flores Olague publicó el pasado martes en su página de Facebook lo siguiente: El día de ayer partió de este mundo, seguramente para buscar nuevos hallazgos bibliográficos, Enrique Fuentes, amigo y promotor cultural y a quien debo la venta, cuando ninguna librería se interesaba en ellos, de mis primeros poemarios y libros de historia. Siempre le importó más la difusión que los beneficios pecuniarios, por lo que su labor fue de verdad fructífera. Por donde quiera que ahora deambules en tus pesquisas te acompañará nuestra amistad, nuestro agradecimiento y las amenas charlas y risas de tus compañeras y compañeros de la inolvidable tertulia del pollo .

No falleció Enrique del virus de moda promovido por locutores y especialistas interesados en esparcir miedos, no en informar con veracidad. Amigos cercanos hablan de un cáncer fulminante aunque otros nos inclinamos a pensar que este mexicano magnífico acabó muriendo de tristeza, no tanto por la crisis provocada por los promotores del Covid que tanto ha golpeado a la mayoría de la población, incluidas las librerías especializadas, sino por el terrible descuido del pensamiento y de la cultura en su país, al que tanto amó.

Porque este personaje nacido en Saltillo, Coahuila, en 1939, se convirtió en verdadero faro de investigadores, bibliófilos y coleccionistas y en un ejemplo de tenaz promoción cultural desde que en 1989 adquirió, contraviniendo el pragmatismo norteño, la Librería Madero, originalmente en el número 12 de esa calle, y desde 2012, cuando el aumento de la renta la volvió incosteable, en el 97 de Isabel la Católica, esquina con San Jerónimo.

Mirada de águila y rasgos que se endurecían si escuchaba alguna sandez, conversador de lujo elegantemente sencillo, Enrique era un corazón con patas, de filoso humor y mentadas oportunas, con una visión de la cultura que rebasaba remilgos animalistas para comprar y vender incluso joyas bibliográficas sobre tauromaquia, afición que supo inculcarle su tío Pablo Pérez y Fuentes, generoso médico y taurófilo irredento.