Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de marzo de 2021, p. 21

Acapulco, Gro., En un ambiente festivo y con una semana de retraso, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, inició formalmente su campaña electoral la mañana del sábado en las canchas de la colonia Emiliano Zapata de este puerto, horas después de que su partido lo ratificó como abanderado oficial.

Ante numerosos seguidores que acudieron a darle apoyo, el político guerrerense se comprometió a encabezar un gobierno austero, sensible, humano y que atienda a la gente, si le favorece el voto popular en la elección para gobernador de junio próximo. Para ello, se comprometió a realizar una campaña sin espectaculares, sin derroches.

En su discurso, Salgado Macedonio manifestó que “por única y última vez haré una declaración pública: hasta el día de hoy he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México, auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros, cuya principal obsesión es evitar el avance de la Cuarta Transformación.