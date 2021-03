Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 14 de marzo de 2021, p. 24

Cientos de familias aprovecharon el segundo fin de semana largo del año para salir del confinamiento y sustraerse de las jornadas educativas y laborales con paseos en lugares como el Centro Histórico, Coyoacán y el Bosque de Chapultepec, mientras Caminos y Puentes Federales reportó al mediodía carga vehicular en su plaza de cobro de Tlalpan con un promedio de medio centenar de salidas por minuto a la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Berenice Hernández y Said Saavedra trabajan en servicios de salud pública de la ciudad y sólo ven a sus hijos los fines de semana por precaución ante el riesgo de sus ocupaciones, ella en un centro de salud donde se realizan pruebas Covid-19 y él en las macrounidades de vacunación.

Este sábado decidieron pasear con sus dos menores en un lugar abierto y con poca gente –aunque ambos están ya vacunados–, como los que ofrece Chapultepec, donde se observó a otras familias caminar por sus avenidas adoquinadas o disfrutar de refrigerios en sus prados, al igual que parejas, grupos de jóvenes y ciclistas, con una mayor afluencia en el corredor de comerciantes, el acceso al embarcadero –donde alrededor de 50 personas hacían fila para rentar una lancha–, y la entrada al zoológico, que pese a tener como hora de cierre las 15 horas, pasadas las 2 de la tarde el ingreso era continuo.