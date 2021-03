Ap

Periódico La Jornada

Viernes 12 de marzo de 2021, p. 6

Los Ángeles. Trevor Noah fue cuidadoso al presentar el programa The Daily Show desde su apartamento en Nueva York durante la pandemia, pero dijo que viajar al otro extremo del país para conducir los premios Grammy era una oportunidad que no podía dejar pasar.

Si a uno le piden que presente los Grammy, no creo que le tome mucho decir que sí , señaló el ganador del Emmy, quien será el maestro de ceremonias de la gala del domingo en Los Ángeles. Todo lo que uno tiene que descifrar es cómo .

Inicialmente, Noah se preguntó si los Grammy serían como la mayoría de las grandes entregas de premios recientes: virtuales. Pero le aseguraron que su primera vez al frente de los premios a lo mejor de la música sería en persona.

Vibra de festival de música

Noah afirmó que la ceremonia, que se transmitirá a partir de las 20 horas de Nueva York por CBS y Paramount+, tendrá una vibra de festival de música con partes del espectáculo realizadas en exteriores. Espera un espectáculo entretenido con las actuaciones de artistas que incluyen a Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B y BTS.

A diferencia de la mayoría de las entregas de premios, los Grammys también son sobre las actuaciones , mencionó Noah, quien sucederá a anfitriones pasados como Alicia Keys, James Corden y LL Cool J.