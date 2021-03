L

a historia de la humanidad ha sido aún más dificultosa porque el ser humano se niega a convencerse de lo evidente, no obstante su capacidad para confirmar la veracidad de las cosas y de las personas, ah, y ahora de su relación con los animales. Pero como esa confirmación rebasa sus expectativas y contraría sus deseos, sigue anteponiendo éstos y sus temores al empleo cotidiano del razonamiento, del sentido común, de una alerta jerarquización de verdades. Añádanse genes, manipulaciones y ambiciones varias y se tendrá la explicación de su arduo peregrinar por el planeta. Así, con motivo de la pandemia y pretexto del confinamiento las personas, no todas, claro, pueden comprobar infinidad de hechos, entre otros, que estar encima de la pareja no equivale necesariamente a hacer el amor, o que la bendecida familia se convirtió en pleitos continuos porque ninguno de los miembros sabe convivir en casa todo el tiempo todos los días, o que esa violencia intrafamiliar no conoce edad ni género, o que casarse, tener hijos y trabajar como burro no es la única forma de realizarse , o que la educación en línea ha resultado tan impositiva y tediosa como la presencial.