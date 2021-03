“Fue un proceso muy fuerte. Tuve que aprender a inyectar, y al doctor por teléfono le decía ‘dígame cómo lo tengo que hacer’, porque no encontraba quién inyectara a mi papá. Además, mi esposo también se contagió y lo tenía en aislamiento, mientras cuidaba a mi hija de 4 años. Mi mamá también apoyó mucho en el cuidado, pese a que es mayor, se encargaba de atenderlo, darle de comer y vigilar los horarios de sus medicamentos”.

Avyi Suárez señala que tras conocer el positivo a Covid-19 de su padre Víctor, de 73 años, diabético e hipertenso, el pasado 29 de diciembre, comenzó un camino muy duro . Fue hasta mediados de enero, señala, que me encontré con un médico excelente que me ayudó a sacarlo adelante. Le cambió todos los fármacos, algunos fueron costosos y difíciles de encontrar, le pusimos inyecciones de esteroides y medicamentos inmunosupresores .

Las mujeres, madres, esposas, hijas, sobrinas e incluso nietas, no sólo enfermeras o doctoras, se sumaron a la lucha contra el Covid-19 que hizo de sus hogares salas de terapia intensiva, donde tuvimos pacientes muy graves, conectados a oxígeno que hoy están vivos gracias a ellas, que aprendieron a marchas forzadas a cuidarlos, a tomar signos vitales, a inyectar y dar medicamentos bajo instrucciones médicas por teléfono o videollamadas , narran médicos.

Lotería genética

Ricardo Russek, médico internista, advierte que el Covid-19 es una lotería genética, porque a 80 por ciento de las personas que se contagian no les va a pasar nada, pero hay un 20 por ciento que se va a complicar, y no sabemos quién, puede ser un paciente de 20 años muy grave o un anciano de 80 años con cáncer y no le pasó nada, porque eso depende de la respuesta de cada individuo .

Destacó que los tratamientos exitosos contra el Covid-19 no son antivirales, son antinflamatorios esteroideos potentes, inclusive con los pacientes que no respondían a dosis altas de dexametazona empezamos a utilizar fármacos que usamos en enfermedades autoinmunes, como lupus o artritis reumatoide, con respuesta muy favorable .