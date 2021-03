“Habíamos firmado un contrato para filmar una película durante aquel mes de verano, compromiso que impedía mis actuaciones taurinas. Mas, obras del destino, la compañía, no teniendo tiempo de montar su producción, fracasó en su propósito de filmar en agosto. Cuando supimos el contratiempo, ya era demasiado tarde para firmar contratos taurinos y así me quedé sin toros y sin película. Estaba libre, cosa inusitada, por el espacio de tres semanas.

““¡Conchita!’ –Me llamó Asunción, sacándome del ensimismamiento–, ¿qué te apetece hacer? Tenemos que decidirnos por lo de las maletas.’

“Asunción jugaba paciencias con el mismo buen humor que le conocí desde niña, preocupándose, como siempre, tan sólo por el bienestar de los demás. Siendo ella el pilar de roca firme para todos nuestros desengaños y el suave ángel de la guarda de nuestra vida en general. Asunción jamás escogía un rumbo, decidía un paso. Ruy y yo estábamos primero.

“¿Qué hacer? Pues podríamos quedarnos en Biarritz. ¡Me encantaba Francia! Gozaría de los helados de Dodin y de la playa. Visitaría a Heléne para que me hiciera un vestido. ¿Y si fuéramos a Arlés? Me fascinaba Arlés y su teatro romano, al aire libre, donde había visto ballet y ópera en una noche maravillosa. Visitaríamos a los Yonnett. Claro que si no hiciera tanto calor, escogería Sevilla o Salamanca para pasar unos días… acosaríamos unas becerras en casa de los Tabernero, torearíamos en casa de Atanasio…

“‘¡Conchita!’, esta vez era la voz de Ruy. Tenían razón Asunción y Ruy cuando decían que yo era distraída. ‘Mira –prosiguió mi querido maestro–, si no tienes preferencia, decido yo y regresamos a Portugal, pues para estar aquí, metido en el hotel…

“Tenía razón. Montaba y me entrenaba por las mañanas con la cuadrilla y después me ponía a meditar en la terraza. O escribía, sacando mis revueltos papeles de una vieja maleta. Ruy, tenía razón, sería mejor regresar a Portugal. Llevaríamos los caballos y tornaríamos para la corrida de Dax, dentro de 15 días. ¿Qué habría de nuevo por allá? Ah, sí. ¡Debía de haber llegado de África aquel sobrino de Ruy! Decían que era muy simpático y muy buen mozo. Chana, su primo, me dijo una vez: ‘Qué pena que no lo conozcas. Es mi mejor amigo y estoy seguro de que se llevarían muy bien’ ¡Qué ocurrencias tenía Chana!”

