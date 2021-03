▲ Mi sello, La Casa del Sombrero, busca producir diferentes propuestas . Foto César Berrios

El video fue dirigido por Cabra, también colaborador visual de Trending Tropics (el innovador proyecto multimedia, que fusiona la música nacida de las tradiciones culturales, ritmos afrocaribeños y caribeños con temas líricos), Niko Sedano y César Berrios, quienes retratan una postura estoica ante la aceptación de todos esos errores que son nuestra responsabilidad.

Desde adolescente, recordó, traté de buscar un balance con la música que a uno le gusta y, naturalmente, uno se va a un lugar ecléctico, pero por ahí va la cosa, con la mezcla de géneros o de temas; Además, el cuarto sencillo va a ser diferente y así voy a seguir avanzando .

El músico, quien sólo desea presentar sus emociones y trabajar en equipo , lanzará a finales de mayo un primer EP y, para noviembre, una segunda parte.

Cabra aseguró: En realidad, la música consume todos los días de mi vida; trabajo siempre porque no es un sufrimiento, es algo que me gusta; por ejemplo, ahora tengo tres producciones, estoy con mi disco, además de las composiciones; puedo trabajar en lo que me siento cómodo y es lo único que sé hacer .

Acerca de si sus letras retomarán en algún momento el tema sociopolítico, puntualizó: El trabajo de Cabra es muy personal; si lo muevo a un sentido político, sería desde un lado personal; no sé si en este proyecto sea necesario mostrar una postura sobre algo, es una encrucijada. Si llego a abordarlo, sería a partir de lo que opino sobre lo que sucede a mi alrededor. Esta pregunta también me la hecho varias veces, pero no la puedo contestar muy bien; es algo que se irá trabajando. Ahora tengo ideas de las próximas dos canciones de por donde va a ir la letra, pero no toca algún tema en otro aspecto.

Eduardo Cabra, conocido como Visitante (en el grupo Calle 13), ha sido el gestor más relevante de diversas producciones latinoamericanas y mantiene el récord latinoamericano de Grammys obtenidos y reconocimientos como el Asap Vanguard Award, por su aporte al desarrollo de nuevos géneros en la región.