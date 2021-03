El senador demócrata Tim Kaine, uno de los patrocinadores del proyecto, señaló que apoyarse en autorizaciones de décadas atrás para el empleo de la fuerza militar no sirven a propósito operativo alguno, nos mantienen en pie de guerra permanente y socavan la soberanía de Irak .

En tanto, el Senado comenzó ayer una sesión maratónica de votación del proyecto de ley demócrata de asistencia económica de 1.9 billones de dólares para la pandemia de Covid-19, después de soportar un extraordinario retraso de medio día provocado por un enemigo republicano de la principal prioridad legislativa del presidente Biden.

La cámara alta tenía previsto empezar a votar hacia el mediodía una montaña de enmiendas, en su mayoría de opositores republicanos y prácticamente todas destinadas a ser rechazadas. Eso pondría al Senado en camino de aprobar su versión revisada de la masiva iniciativa de ley, probablemente durante el fin de semana, y enviarla de vuelta a la Cámara de Representantes para que ésta pueda entregar el paquete final a Biden para su firma.

La promulgación le daría al presidente una importante y temprana victoria legislativa.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó ayer al ex asistente del Departamento de Estado y ex colaborador del ex presidente Donald Trump, Federico Klein, y lo acusó de agresión contra agentes de policía durante el incidente del 6 de enero en el Capitolio, sede del Congreso, revelan documentos judiciales publicados por la prensa local.

El declarante observó a un sujeto cometiendo agresiones contra el Departamento de Policía Metropolitana y los agentes de la policía del Capitolio el pasado 6 de enero, dicen los documentos, según el periódico The New York Times.

El FBI asegura que la revisión del incidente incluyó más de una docena de fotos como evidencia de que Klein participó en los disturbios de ese día. La agencia dice que Klein se involucró verbal y físicamente con los oficiales, lo que afectó su capacidad para dispersar a la multitud.

Klein, quien trabajó en el Departamento de Estado y anteriormente para la campaña presidencial de Trump en 2016, violó una serie de leyes, incluida la entrada a un área restringida sin autorización legal, la participación en conductas disruptivas y en actos de violencia física en el Capitolio.