

Sábado 6 de marzo de 2021, p. 5

Una vez me enamoré de una trotskista.

Me gustaba estar con ella

porque me hablaba de Marx,

de Engels, de Lenin,

y, desde luego, de León Davidovich.

Pero, más que nada

porque estaba en verdad como quería.

Tenía las piernas más hermosas de todo el

movimiento comunista mexicano.

Sus senos me invitaban

a mantener con ellos actitudes

fraccionales.

Las caderas, que eran pequeñas, redondas,

trazadas por no sé qué geometría lujuriosa

lucían ese movimiento binario

que forma cataclismos en las calles populosas.

Un día, cuando

me platicaba que:

“Lenin había visto con lucidez

que la época de los dos poderes llegaba a su fin”,

yo le tomé la mano;

ella continuó:

“pero el problema básico

era la concientización de los soviets”.

Yo no despegaba los ojos de sus senos.

Un botón de audacia meditaba

Y me vuelvo un hombre rico.

Y ella proseguía:

“había que reforzar el papel de la

vanguardia”.

No me pude contener

y la estreché a mi cuerpo

con la boca de cada poro mío

buscando otros iguales en su carne.

Y ella: Lenin había previsto que

Y yo ataqué el botón de su camisa

y me puse a jugar con la blancura.

Y mi trotskista, con la voz excitada:

“los mencheviques estaban

en minoría ya en los consejos”.

Y yo, con decisión,

le fui subiendo poco a poco la falda,

como quien deja de hablarle de usted a un ángel.

Se hizo un silencio.

Un silencio para disfrutar

del pequeño burgués abrazo que abre

la toma del poder por el orgasmo.