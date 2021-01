E

n medio de la espesa y pandémica niebla que cubre al país, el Festival de Jazz de la Riviera Maya se llevó a cabo por primera vez de manera virtual. Ante la imposibilidad de invitar músicos extranjeros y echando mano del ya cotidiano recurso de streaming, en la 17 edición de esta fiesta se dieron cita proyectos tan sólidos y propositivos como el de Pepe Hernández, el cuarteto de Diego Maroto, Xamán, además del sorpresivo regreso de Aguamala.

Fernando Toussaint (1957-2017) se fue del planeta dejando un enorme hándicap para la continuidad del Festival de Jazz de la Riviera Maya y del grupo Aguamala, dos de sus grandes creaciones a las que había dedicado los últimos 14 años de vida. El festival continuó bajo la batuta de Darío Flota (jefe de Fernando en el Consejo de Promoción Turística) y Aguamala regresa con sus tres integrantes originales y con Rodrigo López (todavía de 19 años) en la batería.

Buscamos a Luis Ernesto López para saber los detalles y el bajista nos dijo: “Bernardo (Ron) y yo teníamos la inquietud de continuar con el camino de Aguamala. Los dos teníamos el grupo Señor Vitalis, un proyecto más funky, una especie de taller de impro.

“Para reintegrar Aguamala teníamos que platicar con Enrique (Pat), porque ya no vive en Playa del Carmen, sino como a cuatro horas de este lugar, en Tzulá. Al principio él no estaba muy convencido porque cubrir la silla que dejó Fer no era muy sencillo. Pero de repente voltearon a ver a mi hijo Rodrigo... yo no lo había propuesto porque me hubiera visto poco objetivo.

Desde que escuché a Rodrigo, te comenté que tenía cierto acercamiento al estilo de Fernando.

Sí, pues lo había escuchado toda la vida, se sentaba junto a la batería a oírlo y Fernando lo consentía. Bernardo dijo: Rodrigo le está echando muchas ganas y, además, de alguna manera le toca . Fer lo había apadrinado desde los 4-5 años y en 2015 le regaló su batería Ludwig, que le habían diseñado especialmente.