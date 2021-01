En una entrevista con este diario, Baras expresó que no se considera diva, sino que, al contrario, para ella tener un nombre implica una responsabilidad cada vez mayor; aseveró que con su trabajo no busca innovar ni provocar, simplemente “hacer lo que siento.

Me he criado bailando flamenco desde que tenía cinco años. Desde siempre he estado rodeada por artistas enormes. Pero en un principio lo mío era puro corazón e improvisación. Con los años me di cuenta de que tenía muchas cosas por aprender, que me permitirían mejorar lo que soy; con esa mentalidad he desarrollado mi trabajo , sostuvo la bailaora en aquella charla (La Jornada, 30/10/03).

Baras consideró que por hacer propuestas novedosas se le incluyó en el llamado nuevo flamenco y se le acusó de sacar al género de su ambiente natural de intimidad y de convertirlo en un espectáculo fastuoso y de masas, pero argumentó que el poder del flamenco es tal que permite sentirlo a corta y a larga distancia. Es una expresión pasional, del corazón; llevarlo a un teatro es como soñar un poco más grande y multiplicarlo , agregó la artista en aquella entrevista con este diario.

A lo largo de su carrera, Sara ha sido pareja de baile de Joselito Fernández en Rayo de Luna, de Merche Esmeralda en Mujeres, de Javier Barón en Mira qué flamenco y de El Güito en Raíces Flamencas, en la que trabajó como artista invitada en varias ocasiones.

La artista gaditana fundó su compañía Ballet Flamenco Sara Baras en 1998, con la cual ha producido 13 espectáculos y realizado más de 4 mil presentaciones alrededor del mundo. Sus producciones son los espectáculos de danza más vistos y de mayor recaudación en España año tras año, de acuerdo con los informes anuales de la Sociedad General de Autores.

Ha compartido escenarios con artistas como Paco de Lucía, con quien actuó en numerosas ocasiones; Raphael, con quien ha colaborado en televisión y teatro, y con Chavela Vargas, con quien realizó una gira por diferentes teatros del mundo, entre ellos el Teatro Juárez, de Guanajuato.