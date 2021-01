SARS-CoV-2, un bicho que nos cambió la vida

V

ivíamos a un ritmo frenético, como un torbellino, transitando de aquí para allá, en la compulsión, en ocasiones, de un consumo demencial y de una diversión muy cuestionable. Vivíamos depredando a la naturaleza, sin darnos cuenta de la destrucción de nuestro real hogar: el planeta Tierra. De repente se presentó un bicho, un nuevo virus denominado SARS-CoV-2. Depredador absoluto. ¿Por súbita aparición o creado con fines desconocidos?

La naturaleza, sobre todo los animalitos, respondieron sabiamente. En los primeras semanas de la pandemia, fue posible ver en los noticiarios, redes sociales y medios de comunicación fotos y videos que nos mostraban delfines viajando en los mares, pingüinos que bajaban de su encierro a esparcirse un momento.

Era el momento de permanecer en casa, de reflexionar sobre lo valioso que es la vida y los motivos de la existencia humana, si no era inevitable salir, como paradigma los trabajadores temporales o de base, que de manera forzosa, tenían que acudir a sus labores para recibir el salario de subsistencia de ellos y su familia.

Sin embargo, miles no entendieron la recomendación hecha, decenas de veces por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades de salud en nuestro país, en la conferencia vespertina del doctor Hugo López-Gatell, que deberíamos permanecer en casa, más los que tienen morbilidades y cuya edad es superior a 60 años.

De esos miles, algunos han fallecido, triste y lamentablemente. No quisieron entender el mensaje, incluso muchos llegaron a pensar que el virus no existía, prosiguieron con sus reuniones, fiestas y celebraciones.

Sí la pandemia actual servirá de algo, contra la cerrazón humana, tiene que ser para darle el absoluto valor que merece la salud, y por supuesto la vida que es única.

Arturo García A.

Retrasan pago a jubilados del Issste

Según parece, algunos integrantes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) consideran que los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no requerimos nuestras pensiones y hasta la fecha no han hecho las transferencias a nuestras cuentas. Total, no las necesitamos, según ellos.

Pero los días de retraso en el pago de este derecho conquistado tras muchos años de trabajo, quizá si sean útiles para otros propósitos, pues seguro generan intereses que a nosotros no nos transferirán. A ver cuándo hacen lo que deben hacer, sin jinetear el dinero, como lo hacían las autoridades cuando nos gobernaban los neoliberales.

Pedro Manuel Acosta Granado

Por la Procuraduría Social y Cultura de Paz

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: en Morelos se han construido gran cantidad de fraccionamientos que presentan sensibles rezagos en servicios básicos: abastecimiento de agua, drenaje, bacheo, alumbrado público e inseguridad, por mencionar algunos que no obtienen la atención debida, lo cual genera conflictos entre la comunidad y la administración pública.

Aunado a esto, se generan pugnas internas entre los colonos, cuando grupos de vecinos se imponen por la fuerza como administradores, violando los estatutos internos y las leyes de condóminos, acciones que laceran la relación y la sana convivencia, conflictos que llegan a agresiones físicas y verbales, así como pleitos jurídicos civiles y penales.