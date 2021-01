Esta vez pensé: ya viví un chingo. Hasta aquí fue todo , acepta sin dramatismos, porque no es la primera vez que me enfermo de manera seria. Ya antes estuve tres veces con neumonía y aquí sigo .

Ignacio Beristáin no se espanta con nada. Lo sostiene sin alardes cuando está repuesto del Covid-19 que lo aquejó a principios de diciembre. Por un momento pensó que todo terminaba, no sólo el boxeo, al que ha amado de manera genuina por tantas décadas, sino incluso pensaba en su propia vida.

En los aeropuertos no falta quien te reconoce y te quiere abrazar o tomarse una foto. Creo que en esos momentos me pude contagiar , comenta.

Compromiso moral

En su círculo cercano insisten en que es momento de alejarse del cuadrilátero. Pero Beristáin piensa en el boxeo como un compromiso moral y no sólo profesional. Cuando ve a los jóvenes que desarrollan con pasión un estilo y se entregan sin condiciones, se siente obligado a estar junto a ellos.

Cuando me piden que ya no vaya a trabajar, me incomoda , dice Beristáin; me deleita ver a mis peleadores boxeando bonito. Ahora tengo cinco jóvenes que tienen posibilidades de conseguir algo y no puedo dejarlos solos .

Beristáin tiene más de ochenta años y espera el turno para vacunarse contra el Covid. Además de vivir, nada le hace más ilusión que volver a dar instrucciones desde uno de los ángulos del cuadrilátero.