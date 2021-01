Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 2 de enero de 2021, p. 8

Durante una transmisión especial de año nuevo por Internet, los primeros minutos de este viernes 1º de enero, desde Londres, la cantante y poeta Patti Smith pidió que las personas encuentren la mejor forma de extender sus manos entre sí para unirse y hacerse sentir mejor en este nuevo ciclo, pues para construir una nueva salud global se necesita de esa unidad .

El primer gran espectáculo de 2021, que sucedió al estreno de la pieza One, de la artista alemana Anne Imhof, incluyó canciones, poesía de William Blake, así como la conmemoración de médicos y trabajadores sanitarios fallecidos por la pandemia de Covid-19.

Aunque estaba planeada, la proyección en la famosa pantalla de Piccadilly Circus fue cancelada de último momento por indicaciones de la policía debido a las medidas sanitarias, reportó la agencia de noticias Afp; sin embargo, se puede mirar la emisión en https://youtu.be/y4majZOZtJ8

La transmisión, por la plataforma artística Circa, comenzó con la obra de Imhof, que cerró el año pasado, con la participación de la pintora estadunidense Eliza Douglas, quien, semidesnuda frente al mar, latigueaba las olas en el anochecer mientras la espuma blanca le mojaba los pies.

En ella se ve el contraste de la figura con el cabello suelto contra el horizonte oscurecido, mientras se alternan la música y el sonido de la marea. El movimiento que fustiga el océano cede a la pasividad de la protagonista.