▲ En redes sociales se hicieron patentes varios casos en los que se ofrecen equipos y no se entregan. Foto Pablo Ramos

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 2 de enero de 2021, p. 28

A las dificultades que enfrentan familiares y amigos de personas enfermas por Covid al tratar de comprar o rentar tanques y concentradores de oxígeno medicinal, así como de hallar establecimientos autorizados para realizar recargas completas y sin sobreprecio en la Ciudad de México, ahora se suman casos de quienes han sido víctimas de fraude por medio de páginas de Internet apócrifas y en redes sociales.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a los usuarios que detectó sitios web falsos y personas en redes sociales que ofrecen los equipos que ponen a disposición bajo la modalidad de renta o venta a un bajo costo, pero antes solicitan que se haga el depósito bancario.

Sin embargo, una vez que los usuarios realizan el pago electrónico los supuestos vendedores desaparecen del ciberespacio, por lo que no vuelven a contactar al comprador, a quien se pide llenar formularios con datos personales, de contacto e información de tarjetas bancarias para proceder con la operación.

Una vez logrado el objetivo del defraudador, ya no contesta o bloquean al ciudadano de los medios de contacto , pero ya obtuvieron nombres de usuarios, contraseñas, teléfonos y claves de acceso a las tarjetas bancarias.

La dependencia pidió a la gente que verifique la autenticidad de las páginas de Internet a las que accede, luego de que los defraudadores utilizan logotipos, tipografía y colores similares a los de la empresa Infra, la cual abastece de oxígeno a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con la que el gobierno capitalino firmó un convenio de colaboración hace unos días, así como con otras distribuidoras.

Verificar autenticidad, el primer paso

La SSC llamó a los usuarios a no realizar depósitos por adelantado a cuentas bancarias sospechosas o que no sean a nombre de una empresa de la que puedan verificar la autenticidad, ni dar el número de tarjeta, clave de acceso o de seguridad; sin embargo, la dependencia no precisó cuántas denuncias ha recibido ni el número de páginas apócrifas detectadas en los patrullajes permanentes en el ciberespacio que realizan para inhibir los delitos.