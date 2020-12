La verdad no sabía (del embarazo) hasta que fui con el ginecólogo. Acababa de regresar de Perú y me sorprendí. Ahora tengo tres meses y el bebé nacerá en junio previo a los Juegos Olímpicos y no estaría lista , dijo la medallista de bronce panamericano en Lima 2019.

“Sé que mejora el rendimiento, hay casos en que las atletas se embazaran y abortan, pero lo mío no fue así. Soy irregular (periodo menstrual). Nunca lo pensé, yo me cuido y no me pasó por la cabeza. Ni yo sabía que estaba embarazada.

Me hicieron dos controles antidopajes (Guadalajara y Perú) y seguramente salieron positivos. Hablé con la Federación y mi entrenadora, todos me apoyaron, y eso me tiene tranquila. Somos seres humanos, uno tiene planes, pero a veces Dios nos da otros. Tendré a mi hijo y adiós Tokio , comentó Edna vía telefónica desde Tampico, donde está feliz con Eduardo Araujo, también judoca, por la llegada de su primogénito.

Se visualiza para el siguiente ciclo y espera que así sea en París 2024 y seguir representando al país como una de las mejores exponentes del judo en el continente americano.