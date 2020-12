▲ Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor. Me motiva, expresó Cristiano en la gala. Foto Ap

Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más. Es increíble que los niños quieran ser como yo, llevar el mismo corte de pelo. Los quiero ver por el mundo gritando cuando marco gol , dijo Cristiano Ronaldo, tras asegurar que extraña a la afición en los estadios.

Esta tradicional ceremonia del futbol, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó por primera vez los premios al siglo, para reconocer los pasados 20 años. Cristiano Ronaldo superó en la votación al argentino Lionel Messi, ariete del Barcelona; al egipcio Mohamed Salah, atacante del Liverpool, y al ex seleccionado brasileño Ronaldinho.

Pep Guardiola fue reconocido como el mejor entrenador. El estratega catalán ha conseguido tres títulos de la Liga de España y dos Champions con el Barcelona, así como tres cetros en Alemania con el Bayern Múnich y dos campeonatos con el Manchester City en Inglaterra.

El premio al mejor jugador de 2020 no fue para Cristiano esta vez, sino para el ariete del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, ganador también del The Best de la FIFA. La presencia española estuvo con Gerard Piqué e Iker Casillas, galardonados por su carrera.

El técnico del Bayern Múnich, Hans-Dieter Flick, recibió el reconocimiento a mejor entrenador en 2020.

Del mismo modo, el club alemán, campeón de la Champions, de la Supercopa de Europa y de la Bundesliga, fue elegido equipo del año.

Los Globe Soccer Awards también rindieron homenaje a los recién fallecidos Diego Armando Maradona, campeón del mundo con Argentina en México 1986, y al italiano Paolo Rossi, quien se coronó en el Mundial de España 1982.