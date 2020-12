Adolfo Castañón explica que el rescate no sólo significa republicar libros que ahora son inaccesibles, sino poner notas y cuidarlos, como “Sala de retratos, de Ermilo Abreu Gómez, que rescaté para la editorial Bonilla. Como ese, hay otros textos importantes de crítica, ensayo, de poesía, de novela, de los cuales habría que hacerse cargo”.

Rescatar no es republicar

En la primera parte, asume que tiene que trabajar con las cosas que he hecho y tengo que recapitular. Tengo una serie de ensayos sobre Alfonso Reyes, una de temas de artes plásticas y otra de ensayos nuevos sobre literatura hispanoamericana .

Castañón (CDMX, 1952), quien se describe como obrero de la palabra y del trabajo editorial , dice que la obtención del Premio Nacional es un impacto, un hito y un momento de pausa y de reflexión, que implica una visión retrospectiva sobre qué he estado haciendo; una visión introspectiva en torno a qué significa para mí y una visión prospectiva referente a qué responsabilidades implica tener esta investidura .

Añade entre los autores por rescatar a Emilio Uranga y Oswaldo Díaz Ruanova; así como a Rosario Castellanos, “cuya dimensión real no conocemos verdaderamente, porque no está publicada su correspondencia, su obra crítica está dispersa, sus novelas no tienen la dignidad de ediciones comentadas.

“Hay que hacer una gran reinvención de la memoria editorial mexicana, que poco a poco vamos haciendo. No hay que olvidar que también hay literaturas de raíz indígena, que fueron escritas posterior a la Conquista y que después siguieron escribiéndose. Ahí está el gran ejemplo de los textos que tienen que ver con el mito guadalupano. Estoy muy contento y orgulloso y aliviado de haber publicado El arte de Guadalupe, donde recojo textos y cantos, que no estaban en un canon”.

El también ganador del Premio Xavier Villaurrutia 2008 destaca que la cultura mexicana es enormemente rica. Eso lo supo ver muy bien Miguel León-Portilla, y que necesita unos primeros auxilios editoriales para rescatar su memoria .

Castañón recuerda que nació entre libros y conoció autores que eran amigos de su papá. Sin embargo, su encuentro con Alfonso Reyes se lo debe al escritor Carlos Monsiváis, lo cual le permitió escribir Alfonso Reyes: caballero de la voz errante, índice consolidado de las obras completas de Reyes y una antología de escritos del regiomontano.

Se dijo comprometido con Reyes y Octavio Paz “de manera muy capilar, no nada más casual. Aparte he tenido ocasión de formarme con otros maestros, como José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Carlos Monsiváis y Huberto Batis. Y en el extranjero tuve la fortuna de encontrarme con George Steiner.