Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 19 de diciembre de 2020, p. a11

Ricardo Tuca Ferretti, entrenador de Tigres, aseguró que el club hondureño Olimpia, su rival de hoy en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, no debe ser menospreciado, y afirmó que la prensa es la que los da por muertos de cara a este duelo.

Se tiene que respetar al contrario y ustedes no lo están haciendo, nosotros sí. Ustedes ya los dan por muertos, para que después puedan atacar o nada más confirmar, es una mane-ra muy fácil de hacer periodismo , declaró el técnico en tono molesto ayer en la conferencia de prensa virtual previa a las semifinales, las cuales se llevará a cabo en un partido único de 90 minutos.