l bello legado de los músicos que pasaron a otro plano este año es lo que debe permanecer al recordarles, antes que asociarlos con el signo de la muerte que ya bastante nos ha rebasado en 2020. Celebremos pues, los sonidos que nos dejaron y les volvieron inmortales.

1. Ennio Morricone. Junio 6, 91 años, complicación tras caída. Creador de más de 500 bandas sonoras, con una genialidad e innovación únicas, el compositor italiano dio forma auditiva a entrañables e históricas películas del cine mundial, haciendo de la música otro personaje. Aunque se le llama “padre del spaghetti western”, su imaginación fue mucho más allá: fusionó jazz, avant-garde, folk, con sonidos orquestales, para generar melodías memorables, emotivas, de personalidad inimitable.

2. Little Richard (Richard Wayne Penniman). Mayo 9, 87 años, cáncer. Una de las piedras angulares del roanrol al lado de Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, cuya aportación fue el desfogue explosivo que el género precisó para definirse como irruptor cultural, fulminante y definitivo. Influencia básica de los Beatles, homosexual sin tapujos, desafió a la formalidad y las buenas costumbres con su salvaje forma de componer temas hedonistas, de cantar gritando y de tocar el piano de pie. Leyenda.

3. Florian Schneider. Abril 30, 73 años, cáncer. Fundador del visionario grupo alemán de electrónica Kraftwerk, al lado de Ralf Hütter. Flautista clásico y violinista de formación, aportó una visión filarmónica minimalista, sutil y enigmática. Su contribución al imaginario cyber-futurista del siglo XX es invaluable. Su perfil robótico, su ritmo motórico-sintético, pusieron las bases para el synth-pop e influyeron en artistas fundamentales como David Bowie, Depeche Mode, Radiohead, Daft Punk, entre otros.

4. Tony Allen. Abril 30, 79 años, aneurisma. Discreto pero portentoso, el legado de este baterista nigeriano, que como base percusiva del megacombo África 70 (1969-1980), comandado por Fela Kuti, es considerado el creador del afrobeat (música del oeste africano con soul, rock, psicodelia, funk y jazz). En los dosmiles tuvo un segundo aire al ser llamado por Air, Charlotte Gainsbourg, Damon Albarn, para colaborar en sus respectivos proyectos. Brian Eno lo llamó el mejor baterista que hubiera conocido. Se mantuvo tocando y grabando, hasta poco antes de su muerte.