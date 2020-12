Afp y Ap

Viernes 18 de diciembre de 2020, p. 9

París. El polaco Robert Lewandowski, atacante estrella del Bayern Múnich, y la inglesa Lucy Bronze, del Manchester City, fueron designados como los mejores jugadores de 2020 en la ceremonia de entre-ga de premios de la FIFA The Best, que se llevó a cabo de manera virtual por la pandemia del Covid-19.

Lewandowski era el favorito al galardón masculino y los pronósticos se cumplieron, al contrario que en el premio femenino, donde Bronze fue la elegida en vez de la danesa Pernille Harder, quien parecía con más opciones.

Supera a Messi y Ronaldo

En la votación, el polaco superó a los otros dos nominados en el trío de finalistas, el argentino Lionel Messi (33 años, Barcelona) y el portugués Cristiano Ronaldo (35 años, Juventus), los hombres que se reparten 11 de los 12 recientes Balones de Oro.

A Leo le pesó el mal año del Barça, marcado por la humillación del 8-2 recibido por el Bayern en cuartos de final de la Champions, y a Cristiano Ronaldo la eliminación prematura de la Juventus en el torneo europeo, donde los turineses cayeron en octavos ante el Lyon.

Con 32 años, Lewandowski tuvo una temporada de ensueño, en la que fue el máximo anotador de la Bundesliga y de la reciente Liga de Campeones, dos torneos ganados por el Bayern de Múnich.

También logró en 2020 con el gigante bávaro títulos en la Copa de Alemania y las Supercopas de Alemania y Europa.

Una sensación increíble

Es una sensación increíble. Ganar un premio delante de Messi y Cristiano significa mucho para mí. No fue un año fácil, como para todo el mundo, pero ganamos todo lo posible , dijo Lewandowski después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció su nombre.

Lewandowski es además el primer campeón varonil de un club fuera de España desde que Cristiano lo hizo en 2018, con el Manchester United. Ningún jugador del Bayern había ganado el premio desde que la FIFA lo creó en 1991.

El club bávaro ha visto en dos ocasiones a sus estrellas relegadas al tercer puesto por Messi y Cristiano: Franck Ribéry que ganó la Liga de Campeones con el Bayern en 2013 y Manuel Neuer un año después que Alemania conquistó la Copa del Mundo.

Al recibir el premio The Best, Lewy sucede a Messi, en un año además en el que no se concede el Balón de Oro por la pandemia del Covid-19, por lo que el premio FIFA tiene un significado especial. Al delantero del Barcelona y Cristiano Ronaldo les quedó por lo menos la satisfacción de ser incluidos en el once ideal FIFPro del año.

En el equipo ideal destacan el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el inglés Alexander-Arnold (Liverpool), el holandés Virgil Van Dijk (Liverpool), el español Sergio Ramos (Real Madrid) y el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich).

Completan la lista el alemán Joshua Kimmich (Bayern Múnich), el belga Kevin De Bruyne (Manchester City) y el español Thiago Alcántara (Bayern Múnich/Liverpool).