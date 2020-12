George C. Wolfe dijo que cuando aceptó dirigir Ma Rainey’s Black Bottom supo al instante que quería trabajar con Branford Marsalis. El compositor y saxofonista galardonado con el Grammy se sumó al proyecto feliz y trabajó en las 24 canciones de la banda sonora, incluyendo El Train, lanzada el mes pasado.

Washington. De lo que llega esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales y la televisión destaca Ma Rainey’s Black Bottom (La madre del blues), que se estrenará el viernes en Netflix. Es lo que ocurre cuando se mezcla a August Wilson, Viola Davis y George C. Wolfe, pero también es la última película del fallecido Chadwick Boseman, y esto hace que sea histórico.

En cuanto a música Paul McCartney lanza su nuevo álbum, una trilogía de clásicos, el viernes. Titulado McCartney III llega 40 años después de McCartney II y 50 años después de McCartney, su disco debut de 1970. En la nueva entrega, el ex beatle toca todos los instrumentos en las 11 canciones. No planeaba lanzar un álbum este año, pero al estar varado en su casa durante la pandemia tuvo tiempo para grabar y producir todo un álbum.

Opción en tv

En lo que se refiere a televisión, si lo que quiere es desenchufarse completamente de la temporada navideña, considere la serie documental de Netflix The Ripper, que se estrena el miércoles. Relata el terror provocado por un asesino en serie apodado Yorkshire Ripper que cometió sus crímenes en ese condado inglés entre 1975 y 1980. El Jack the Ripper (Jack el destripador) original, cuyos asesinatos de mujeres ocurrieron en Londres en la década de 1880, nunca fue identificado. El homicida del siglo XX, Peter Sutcliffe, fue arrestado y hallado culpable de 13 asesinatos y siete intentos de asesinato. Murió en prisión el mes pasado mientras cumplía una cadena perpetua. Investigadores y testigos ayudan a contar la historia.

Por otra parte, Rachel Griffiths (Six Feet Under) es cocreadora del drama político australiano Total control, en el que la estrella es Deborah Mailman (Jack Irish) interpreta a Alex, una indígena que confronta a un hombre armado y se convierte en una heroína nacional. Esta serie de seis episodios se estrena el jueves en el servicio de streaming Sundance Now.