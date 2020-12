Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de diciembre de 2020, p. 2

Madrid. Un nuevo estudio desafía la visión tradicional de que el ocaso de civilizaciones fluviales medievales de Asia Central fue resultado directo de la invasión mongola a principios del siglo XIII.

La cuenca del Mar de Aral en Asia Central y los principales ríos que fluyen a través de la región fueron el hogar de civilizaciones fluviales avanzadas que utilizaban el riego por inundación para cultivar.

El declive de la región a menudo se atribuye a la devastadora invasión mongola de principios del siglo XIII, pero una nueva investigación de la dinámica de los ríos a largo plazo y las antiguas redes de riego, muestra que el clima cambiante y las condiciones más secas pueden haber sido la causa real.

La investigación dirigida por la Universidad de Lincoln reconstruyó los efectos del cambio climático en el cultivo de agua de inundación en la región y encontró que la disminución del caudal de los ríos era igualmente importante, si no más, para el abandono de estas ciudades-estado que antes florecían.

Mark Macklin, autor y profesor distinguido de sistemas fluviales y cambio global, y director del Lincoln Center for Water and Planetary Health en la Universidad de Lincoln, afirmó: “Nuestra investigación muestra que fue el cambio climático, no Genghis Khan, lo que más causó la desaparición de las civilizaciones fluviales olvidadas de Asia Central.