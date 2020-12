Juan Manuel Vázquez

Martes 15 de diciembre de 2020, p. a12

Lourdes Juárez, nueva campeona mundial en peso supermosca por el CMB, vio el sufrimiento de la ex monarca derrotada, Lupita Martínez, en una esquina del cuadrilátero. La venció el sábado con una actuación sorprendente no sólo para la defensora del cinturón, sino incluso para su promotora que guardaba ciertas dudas sobre si podría vencer a una peleadora con victorias incuestionables. La Pequeña Lulú lo hizo y con solvencia.

Cuando vi a mi rival llorando porque sabía que le había ganado el campeonato, me imaginé lo que sentía en ese momento , dice Lourdes, aún sin asimilar su nueva condición de campeona; no siento feo, porque debe ponerse las pilas y levantarse de la derrota, así es nuestro trabajo. Comprendo que ella vivía su campeonato como el patrimonio de su familia, pero yo también soy mamá y nadie conoce lo que vivimos en el día a día en nuestros hogares .

La hermana menor de Mariana Barby Juárez, pionera del boxeo de mujeres en México, empezó tarde en este oficio, motivada por la carrera destacada de la figura familiar. La inevitable comparación nunca le molestó, pero a veces no comprendía que no reconocieran su esfuerzo y valor para subirse a un cuadrilátero. Ella lo hacía y no la célebre hermana mayor.

“A pesar de ser la hermana de la Barby tuve que esperar mucho por una oportunidad para contender por este campeonato”, aclara Lourdes; “de hecho, como no me cumplieron la mandatoria en peso mosca, busqué una división arriba. Sin embargo, nunca me ha molestado que insistan que soy la hermana de la Barby, ésa es la realidad, pero ahora soy Lourdes Juárez, la campeona del mundo”.