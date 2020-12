Mientras esperan valoración, pacientes y familiares platican sus historias; en Xoco, la noche es dura

Josefina Quintero M.

La frase recurrente que escuchan las personas con síntomas de Covid-19 que llegan a hospitales de la Ciudad de México es ya no tenemos lugar . Sin embargo, tras ser valoradas y según la gravedad que presenten, los médicos aún pueden determinar si son ingresadas para recibir atención o canalizadas a la unidad temporal que se instaló en el Centro CitiBanamex.

Ayer, en la sala de espera que se instaló en las puertas del Hospital General Doctor Enrique Cabrera, sobre la avenida 5 de Mayo, en la alcaldía Álvaro Obregón, los pacientes y sus familias esperaban atención e informes. Entre ellos, dos mujeres que tras conocer que estaban contagiadas aguardaban su trasladado en ambulancia a la unidad temporal.

Laura convivió con su hijo y su esposo que padecieron la enfermedad, pero decidieron resistir en su hogar los síntomas y ella se contagió. Arturo platicó que tuvo un dolor intenso de cuerpo y afectación en el sentido del gusto y olfato.

Como sé que soy joven, deportista y no padezco ninguna enfermedad grave, yo me la llevé leve en mi casa, porque a mí jamás me dio fiebre. Yo sólo empecé con dolores insoportables en la espalda. Había días en que ni me quería parar de la cama; luego tuve lagrimeo de ojos, escurrimiento nasal y perdí el gusto , contó el hombre de 23 años.

Más tarde enfermó su padre, pero él no quiso atenderse. Los dos estuvimos en cuarentena sin salir de casa hasta ahora, que enfermó mi mamá y nos valoraron a todos .

Debido a que su padre y él no recibieron atención oportuna, sus organismos quedaron debilitados y ahora necesitarán estar en rehabilitación para estimular los pulmones; por eso, en el momento que Laura empezó a tener dificultad para respirar decidió atenderse y pese a ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social optó por acudir el servicio que brinda el Gobierno de la Ciudad de México.

Mientras, en el Hospital Xoco los enfermeros que están asignados al área Covid señalaron que las camas se agotaron y pese a qué hay respiradores es difícil atender a los pacientes.

Los hijos de Rosalía indicaron que a 24 horas del ingreso de su madre aún no tenían un diagnóstico preciso porque los doctores les dijeron que entró por neumonía; sin embargo, están seguros de que se trata de coronavirus.