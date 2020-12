C

ada año por estas fechas frías y reflexivas, esta vez con algo de desesperanza agregada, este espacio suele proponer el disco melancólico y delicado de la temporada, y ahora tocó a Shore, cuarto trabajo de los maravillosos Fleet Foxes, de singular sonido etéreo, originarios de Seattle y encabezados por el genial Robin Pecknold, editado en el equinoccio de otoño de 2020.

El disco llega como una oleada suave a la costa, espumada y rumorosa, esperanzadora, que busca escapar de la marea de malos presagios, en coordenada precisa con el cosmos. Fieles al espíritu que los vio nacer, cuyos dos primeros discos de sonido folk/vocal retro-setentero (uno homónimo de 2008 y Helplessness Blues de 2011) casi quedaban en el olvido, reaparecieron tras seis años de ausencia, con el deslumbrante Crack Up (2017; reseña Ruta Sonora: https://bit.ly/3qL5tMM), difícil de superar por su brillante forma de ejecutar progresivos paisajes sonoros folk-orquestales, poéticos, con suites de varias piezas, con el que dejaron atrás la alegría soleada para ponerse melancólicos, dramáticos, nublados, no por ello menos bellos.

Con todo, Shore tiene lo suyo y se oye como una continuación anímica del Crack Up, con menos riesgo en las composiciones, lo cual no lo hace necesariamente menor. Sólo aplicaron una forma menos intrincada de llegar a un mismo lugar de quietud espiritual. Las piezas aquí son más concretas, más pop (relativamente hablando), y combinan algo del talante orgánico y austero de su debut, con la madurez autoral y la sofisticación en arreglos e instrumentación del reciente predecesor. La perfección multicoral permanece, y ahora más que teclados ambientales y cuerdas, hay taciturnos metales. La producción, ahora del mismo Pecknold, es deliciosamente sutil, igual de flotante que la del disco previo, de modo que los alientos no suenan estridentes sino como un arrullo cálido detrás. Los temas van aumentando de intensidad conforme avanza el álbum, a diferencia de muchos discos, que inician con los tracks fuertes y se van diluyendo hacia el final. Aquí la grabación nos va contando una historia anímica y auditiva, que dentro de su mundo vaporoso va estallando y reflexionando sobre la gratitud, la empatía, el dolor de crecer, la pérdida y la compasión.

La combinación de instrumentos sobrios como el piano y las guitarras acústicas, con procesos de eco, capas de audio y repeticiones incisivas, resulta excitante y lleva a un delicioso trance y a una permanente sensación de paz y de abrazo mullido, sobre todo en canciones como la gran Quiet Air / Gioia, la hermosa Cradling Mother, Cradling Woman o la que nombra al álbum.

Sin duda es una belleza de plato que se va anidando en el corazón conforme más se le oye. Quien quiera gozar de éstos y otros temas en directo, Pecknold ofrecerá el concierto acústico en línea A very lonely Solstice live-stream, afín como es a los movimientos terrestres y a la ascendencia pastoral navideña, desde la iglesia de St. Ann & the Holy Trinity, Nueva York; 21 de diciembre, 20 horas (CDMX), 20 dólares: https://noonchorus.com/casbah-robin-pecknold/