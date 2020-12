El Yunque y la Iglesia católica

En México, los grupos de ultraderecha controlan el movimiento scout, de manera destacada El Yunque, conformado por militantes del Partido Acción Nacional, y la Iglesia católica. Esta última por conducto de sus colegios y diversos grupos que patrocina.

En 1968 utilizaron sin éxito a los scouts contra el movimiento estudiantil, y lo han hecho por décadas en la lucha por impedir que se imparta en las escuelas la materia de educación sexual; también contra la despenalización del aborto y en campañas para desprestigiar a los héroes patrios que lucharon en pro del laicismo.

Durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, recibieron dinero gracias al secretario particular del mandatario, Emilio Goicochea Luna, ex dirigente de los Boy Scouts. Otros conocidos panistas también ocuparon cargos en ese movimiento.

¿Hasta cuándo se ocultarán los abusos cometidos en México contra jóvenes scouts?