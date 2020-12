Hay momentos en los que todavía me sorprendo por todas las cosas increíbles que están pasando , dijo el integrante de BTS, Suga a Time en una entrevista publicada con el anuncio. Pero luego me pregunto, ¿quién va a hacer esto si no nosotros?

Time también anunció el jueves que eligió al astro de los Lakers de Los Ángeles LeBron James como su Deportista del Año.

Los finalistas a Persona del Año de Time, que se anunciarán en el especial de NBC a las 22 horas de Nueva York (0300 GMT), son: el presidente electo Joe Biden, el presidente Donald Trump, los trabajadores de salud, el doctor Anthony Fauci, y el movimiento por la justicia racial.