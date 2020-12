Se ganó el apodo de Viuda negra durante el juicio y estuvo 18 años en prisión antes de ser liberada, en 2016.

El guion está escrito por Roberto Bentivegna, quien se basó en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden.

Esta no será la primera vez que Irons se ponga a las órdenes de Scott. Ya trabajó con él en El reino de los cielos. Ganó un Óscar a mejor actor por su papel en El misterio Von Bulow.