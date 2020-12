Contó: “Mi mamá es cantora, y desde que estaba en su vientre me cantaba. Mi padre músico. Yo no fui a una academia a aprender música, se me dio y lo heredé a mis hijos. Cuando emprendí mi carrera como maestro de música, me autonombré profesor de estimulación artística y así he ido caminando. Mi esposa es pedagoga, entonces entre ella y mis hijos, quienes son mis primeros oyentes, y yo hemos visto que los videos ayudan, porque los hago de una forma sutil, fácil de entender y animados.

Este concepto fue creado por mí y apoyado por mis amigos. Afortunadamente a los estudiantes les agrada, aunque al verlos en las redes sociales, al parecer, llama más la atención a los padres.

García Cruz relató que el río Guigu Bicu, que atraviesa su ciudad natal, Ixtepec, ha sido un punto central en sus creaciones, pues su cauce cruza las cinco instituciones donde imparte su cátedra y eso hace que los menores se enteren de la existencia de un afluente natural, que es vida.

Unir el contexto con lo artístico da resultados. Lo he comprobado en estos meses: los niños se sienten muy a gusto, me escriben sus padres, las profesoras están atentas y seguimos una pedagogía basada en las experiencias, narrativas, testimonios, lo que se vive en la cotidianidad, y ha funcionado. Sabemos que los niños no están pasándola bien encerrados, pero al menos al escuchar la música, sienten y disfrutan .