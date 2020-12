De las series anteriores Brunet recupera elementos que aún trabaja. En una, por ejemplo, revisó la imagen de la mujer ante la sociedad. En otra, realizada en tonos rosas, sigue apareciendo tal vez porque con lo que investigué no pude resolver del todo, o a veces el resultado que obtuve en las anteriores me gustó y lo propongo adrede en las nuevas .

Catártica es un término que le queda bien a la obra de Brunet: De repente trato de aplicar colores que según yo no se llevan para nada y, como con todo lo demás, lograr que sí funcionen juntos. Lograr que se equilibren, que no brinque un color más que otro, o que brinque pero también el de allá. He visto que el color influye mucho en el espacio emocional y el espacio físico que esté . Disfruta el reto de hacer funcionar los colores: Digo, ahora que funcionen los fosforescentes. Me cuesta trabajo pero es parte del chiste .

Para la serie producción pandemia retomó la de las mujeres que trabajó con círculos de muchos tamaños. De acuerdo con la artista, los círculos hacían referencia a los aros que utilizan las mujeres para bordar, con el objeto de homenajear el trabajo artesanal que sentía no era valorado. Ahora, el círculo es un espacio para espiar, ya sea tu interior u otros universos. Lo rosa hacía referencia a la carne adentro, las entrañas, y la carne afuera .

Brunet pinta sus cuadros de gran formato en horizontal, sobre unos burros, hecho que le da una textura distinta en la pintura: Son como muy planas; me encanta que quede lisa. Da una sensación más orgánica .

La exposición Todo es mentira: Las estrellas..., de Fernanda Brunet, se exhibe hasta el 31 de enero de 2021 en la galería Archivo Colectivo, Constituyentes 143, San Miguel Chapultepec.