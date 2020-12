De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 2

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentaron evidencias científicas que sugieren que la extinción de dinosaurios se debió a un evento volcánico subacuático en la zona de Chicxulub, en la península de Yucatán, donde supuestamente cayó un meteoro al final del periodo Cretácico, que coincide con el fin de esa especie.

Los resultados de la investigación, basada en evidencias geológicas, mineralógicas y estratigráficas de perforaciones petroleras, fueron presentadas en el artículo The Chicxulub Myth in Yucatan, Comparison with the Cretaceous-Cenozoic Boundary from Oil Wells of Eastern and Southern Gulf of Mexico , publicado en la Gaceta Gondwana, de la Sociedad Mexicana de Geólogos Petroleros.

De esta forma, el estudio de Abelardo Cantú Chapa y Juan Carlos Zarazúa Saucedo, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), unidad Ticomán, refuerza la hipótesis de que los dinosaurios no se extinguieron por la caída de un meteorito, sino a causa de una erupción volcánica.