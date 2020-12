Ap, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 26

Washington. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nominará al general de cuatro estrellas retirado Lloyd J. Austin para secretario de Defensa, informaron ayer tres fuentes al tanto de la decisión. Si el Senado lo confirma sería el primer jefe del Pentágono de raza negra.

Biden eligió a Austin por encima de la favorita Michele Flournoy, ex alta funcionaria del Pentágono y simpatizante de Biden, que habría sido la primera secretaria de Defensa en la historia del país.

El demócrata también había pensado en Jeh Johnson, ex asesor legal del Pentágono y ex secretario de Seguridad Nacional, pero había preocupaciones sobre su historial de expandir la detención familiar, acelerar las deportaciones y aprobar ataques con aviones no tripulados contra civiles, indicó Politico.

Mientras, el saliente presidente Donald Trump sigue con su cosecha de derrotas ante tribunales en su intento por revertir los resultados de las elecciones del pasado día 3. “Este tema ilustra bien la expresión: ‘el tren ya pasó’”, escribió un jueza federal que se negó a invalidar la victoria del demócrata Biden en Michigan, como solicitaron los aliados del republicano.