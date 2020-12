De La Redacción y Agencias

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 8

El catálogo completo de canciones de Bob Dylan, uno de los artistas más versionados en la historia, fue adquirido por Universal Music Publishing Group por una suma no revelada.

Dylan es considerado uno de los grandes tesoros en la historia de la música, por lo que se trata de una de las adquisiciones más importantes desde que este arte se edita y se comercializa.

Es el acuerdo más importante en lo que va de este siglo y uno de los más relevantes de todos los tiempos de la industria, señaló Universal en un comunicado, que se negó a declarar el valor del acuerdo, pero es probable que haya aumentado las arcas del cantautor en muchads cifras. Según The New York Times, podría superar 300 millones de dólares. La discográfica no especificó el monto, pero sí que lo negoció directamente con Dylan.

Un portavoz de Universal sostuvo: No se pueden discutir los términos específicos del acuerdo, pero los derechos esenciales eran suyos .

El arreglo abarca más de 600 canciones, incluidas las más famosas del único cantautor que ha recibido el Premio Nobel de Literatura (2016), así como temas icónicos de los años 60 como Blowin’ In the Wind, The Times They are a-Changing y Like a Rolling Stone.

También incluye sus creaciones más recientes, como Murder Most Foul, una canción-poema de 17 minutos que habla sobre el asesinato de John F. Kennedy.

Comparable con Los Beatles

El catálogo es un conjunto de obras quizá sólo comparables con las de Los Beatles, cuyas canciones fueron readquiridas por Paul McCartney en 2017 tras cambiar de manos varias veces, debido a su alcance e influencia.

Dylan encabezó la lista de Rolling Stone de los 100 mejores compositores de todos los tiempos en 2015 y su canción Like a Rolling Stone fue nombrada la mejor que jamás se haya escrito por esa revista.

Según Universal, las canciones de Dylan se han grabado más de 6 mil veces. Cada uso de sus composiciones genera regalías.

Esta adquisición demuestra que en la actualidad el verdadero jugo del negocio musical pasa por los derechos de autor y edición. En la industria las ventas de discos han dejado de ser el gran soporte económico, por lo que los derechos de edición y publicación llevan ya años siendo los mayores generadores de regalías en el negocio.

Según The New York Times, Bob Dylan vendió ciento por ciento de los derechos de todo su catálogo, incluidos los ingresos que recibe como compositor y el control de los derechos de autor de cada uno de los 600 temas. Esto implica que a partir de ahora, Universal recaudará todos los ingresos futuros que origine ese repertorio.

Dentro del contrato no figuran los siete temas que vendió a principios de los años 60 a Leeds Music, entre los que se encuentran Song for Woody y Talkin’ New York. Tampoco las composiciones que escriba en los próximos años, las cuales puede vender al sello discográfico que elija.

El acuerdo no incluye los derechos sobre nuevas grabaciones de Dylan de su propio material. Esto quiere decir que si Universal recibe una solicitud para usar la de Lay Lady Lay, por ejemplo, el músico tendría que aprobarla.