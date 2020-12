Afp y Reuters

Sakhir. El británico George Russell, sustituto de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Sakhir, dominó los ensayos libres del viernes al mando del Mercedes campeón y cerró la jornada en lo alto, por delante del holandés Max Verstapen (Red Bull) y del mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

Russell, el piloto de 22 años que debutó en la Fórmula 1 con Williams en 2019, fue llamado por Mercedes para sustituir al campeón del mundo, quien dio positivo al Covid-19.

Parece ser que Hamilton no está del todo bien físicamente. El director de la escudería, Toto Wolff, dio a entender en conferencia de prensa que el piloto no vería la carrera por televisión, porque cuando estás en la cama y no te encuentras bien, no es una prioridad .