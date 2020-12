2D aseguró: “Sólo mi satsuma. Le dejé tirado en Kong y me golpeó un búho con ojos láser cuando grababamos Momentary Bliss. Se puede oír un pequeño chillido en el tema, pero sólo si tienes la capacidad auditiva de un perro”.

–¿Qué colaboraciones de Song Machine no las habían planteado, pero participan en el álbum?

Russel señaló: ¿Por qué crees que no dejamos salir a Murdoc? No, la verdad es que Elton John es todo un caballero y modesto. Toca el piano como Hendrix su Fender Strat o Miles Davis la trompeta. Tuve el privilegio de verlo .

Sobre las colaboraciones de Song Machine, Season One: Strange Timez. Elton John tiene fama de no aguantar tonterías. ¿Cómo se llevaron con él?

▲ Lo haremos lo mejor que podamos, promete a sus fans. Foto Medios y Media

–¿Cómo vivieron el aislamiento social?

Murdoc dijo: Para ser sincero, me la pasé inmerso en un pequeño proyecto. Mientras ustedes horneaban magdalenas y hacían unas manualidades mediocres, yo estaba en el sótano construyendo un acumulador de energía orgánica totalmente operativo. Ahorraré los datos a los científicos, porque no los entenderían, sólo diré que me siento de maravilla .

Real, genuino y milagroso

–Hace tiempo que no actúan en directo, ¿están emocionados o un poco asustados? ¿Cómo se están preparando?

Murdoc afimó: “Me muero de ganas, porque este año no ha habido conciertos. La diversión está oficialmente prohibida. Por eso, entramos con adrenalina en las postrimerías de 2020. En resumen, ¡he autorizado a la Gorillaz Live Band a que ponga en marcha un espectáculo real, genuino y milagroso! Que se verá en streaming en una pantalla. No te lo pierdas y disfruta”.

Noodle sostuvo: Daremos tres conciertos, uno en cada zona horaria. Si estás en Mánchester, en Miami o en Manila podrás disfrutar con nosotros a tu hora. Será divertido .

–¿Qué pueden esperar los fans de los próximos espectáculos en directo de LIVENow?

Murdoc destacó: “Cualquiera que haya visto a Gorillaz en las giras Humanz y The Now Now sabrá qué esperar. Sólo que lo verán a distancia, en LIVENow. Habrá un espectáculo visual impresionante, vibraciones positivas, artistas invitados y, por supuesto, el bueno de Damon acaparando toda la atención”.

–¿Pistas sobre los invitados?

Noodle indicó: “No, porque las personas que arruinan una sorpresa son lo peor. Pero puedo decir que algunos de nuestros amigos de Song Machine nos acompañarán.

–¿Qué consejo darían a los fans para prepararse?

Noodle recomendó: Estar listos para estar con nosotros. Lo haremos lo mejor que podamos. Que se lo digan a sus amigos y hagan espacio para bailar. Quizá también algo de beber, y algunas luces .