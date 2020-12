El CF33 es un virus seguro e innovador desarrollado por City of Hope que puede cambiar las reglas del juego debido a su potencia y a su capacidad para reclutar y activar células inmunes , destacó Susanne Warner, oncóloga quirúrgica de esa organización y autora principal del estudio.

La investigación preclínica es un primer paso para demostrar que el virus oncolítico CF33 de City of Hope puede atacar tumores difíciles de tratar que esposan el sistema inmunológico y evitan que las células T activen el sistema inmunológico para matar a las cancerosas.

Madrid. Científicos de City of Hope, centro de tratamiento e investigación biomédica independiente en Estados Unidos, desarrollaron un virus que mata el cáncer y que podría algún día mejorar la capacidad del sistema inmunológico a fin de erradicar tumores en pacientes con esa enfermedad en el colon, según un estudio publicado en Molecular Cancer Therapeutics.

Los investigadores de City of Hope están entusiasmados con el potencial de CF33 para mejorar el tratamiento del cáncer de colon y señalan que ha sido eficaz preclínicamente contra una amplia variedad de problemas oncológicos.

Ensayo clínico

Yuman Fong, presidente de la Sangiacomo Family Chair de Oncología Quirúrgica del City of Hope y su equipo crearon el virus y esperan abrir un ensayo clínico para probar la seguridad de este tratamiento en humanos en 2021.

Este tratamiento aborda un problema del cáncer: la mayoría de los tumores sólidos no responden a los inhibidores de los puntos de control porque el sistema inmunológico todavía no reconoce la célula tumoral no oculta , señaló Fong.

El CF33 infecta, se reproduce y destruye selectivamente las células cancerosas. El estudio demuestra que un virus de diseño que creamos para infectar una amplia variedad de cánceres puede hacer que las células tumorales sean muy reconocibles para el sistema inmunológico , explicó.

Él, Warner y otros médicos-científicos de City of Hope trabajan para convertir los tumores fríos resistentes al tratamiento en tumores calientes que pueden ser eliminados por un sistema inmunológico bien entrenado.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos ha aprobado hasta ahora sólo un virus oncolítico: T-VEC, que es un tratamiento de inmunoterapia local que mata las células del melanoma.