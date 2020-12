Estamos trabajando en ello y, si es necesario, como siempre lo he dicho, se tomarán medidas más restrictivas, pero depende de este indicador que ha definido la Secretaría de Salud.

Aseguró que también se realiza un estudio para detectar los lugares de mayor contagio en la capital, además de que se incrementarán las pruebas rápidas y por PCR, con apoyo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y rebasar la meta de obtener 20 mil muestras diarias.

Insistió en que la población siga las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, pero reiteró que no se impondrán sanciones a quienes no lo porten, como ha pedido la oposición. Le sale a estos partidos el autoritarismo, así a gotas, y no, nosotros no somos autoritarios .

Sobre los fallecidos por Covid-19 en la ciudad, dijo que 4 por ciento, poco más de 700, murieron en sus casas, pues por diversos motivos no acudieron a un hospital o solicitaron atención médica y los familiares avisaron a las autoridades cuando ya había ocurrido el deceso.

Sheinbaum advirtió que la adquisición de la vacuna de Pfizer, que anunció el gobierno de la República, no significa que ya vamos a salir a la calle , por eso se trabaja todavía en el control de la pandemia.