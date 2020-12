L

a competencia entre las vacunas de Rusia, China y las de EU y Gran Bretaña (GB) rebasa cualquier ferocidad imaginable debido a su influencia geopolítica, su enorme prestigio científico y su suculenta bursatilización.

No tengo animadversión contra la vacuna británica de AstraZeneca y, al contrario, sería benéfico para el género humano que exista el mayor número de vacunas eficaces para inmunizar al mayor número de habitantes del planeta a menor precio. Desde el inicio seguí las andanzas de la vacuna de AstraZeneca y detecté anomalías cuando comenté que “llama la atención que el fracaso de las pruebas en monos haya sido expuesto el 18 de mayo y el comunicado de AstraZeneca fuese difundido tres días después. What is going on? (https://bit.ly/3fXUfj0)”.

El tabloide británico Express había ya expuesto desde el 18 de mayo el fracaso de tal vacuna en las pruebas preliminares en monos (https://bit.ly/37pYDDx). Luego exhibí todo mi aséptico escepticismo en Facebook el 19 de agosto (https://bit.ly/37rtn7e) y el 9 de septiembre (https://bit.ly/3qfKx06), cuando ya no cuadraban los resultados clínicos con sus cotizaciones disparatadas. Siete meses después, todo parece indicar que la vacuna de marras pasará a la historia como un vulgar fraude bursátil (https://bit.ly/2JjGteO), si no consiguen operar un creíble control de daños .

Tras varios accidentes de ruta, que incluyeron la muerte extraña de un “voluntario (https://bit.ly/2KXKc21)”, la vacuna británica fue detenida en su experimentación en suelo estadunidense (https://bit.ly/2Jx4MWc). Hasta Daily Mail (26/11/20), ligado al MI6, expone las discrepancias de los asombrosos nuevos resultados de una vacuna que busca, ante todo, no perder su cotización bursátil. Las flagrantes discrepancias van desde el módico subgrupo, pasando por las edades, hasta la efectividad que ahora resultó mejor con la mitad de la dosis por un accidente involuntario –que puede ser factible y se conoce como serendipia–.

El principal funcionario médico de GB, Chris Whitty, se ha negado a otorgar su bendición ante tan desconcertantes resultados que no resisten el riguroso análisis científico.