De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de diciembre de 2020, p. a10

Elliot Page, antes conocida por aparecer en películas como Inception, Juno y la saga X-Men siendo Ellen Page, anunció en varias de sus redes sociales que ahora es un hombre transgénero.

“Hola, amigos. Quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este punto en mi vida”, escribió el actor canadiense.

Siento una abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo bien que se siente finalmente amarme a mí mismo lo suficiente como para perseguir a mi auténtico yo. He sido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por el valor, su generosidad y por trabajar sin descanso para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Voy a ofrecer todo el apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más amorosa y equitativa .

Page, quien desde 2014 había hecho públicas sus preferencias sexuales, también habló sobre su miedo a la violencia, las bromas y el odio. “Mi alegría es real pero también es frágil. La verdad es, a pesar de sentirme profundamente feliz ahora y de saber lo privilegiado que soy, también estoy asustado. Estoy asustado de la invasividad, el odio, los ‘chistes’ y la violencia. Para ser claro, no estoy tratando de arruinar un momento que es alegre y para celebrar, pero quiero mirar el panorama completo”.